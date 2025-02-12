Россияне пожаловались на дождь в квартирах и свисающие с козырьков ледяные глыбы

Барнаульцы пожаловались на дождь в квартирах и свисающие с крыш ледяные глыбы

В Барнауле жильцы дома вынуждены ежедневно подвергать себя опасности из-за свисающих с крыш сосулек. Безрадостная капель продолжается и в квартирах: в доме постоянно появляются протечки, передает Telegram-канал «Черное и Белое Барнаул».

На халатное обслуживание дома жалуются на улице Юрина. С козырьков подъездов и крыш в любой момент готовы упасть глыбы льда. Снегом завален и двор дома — чтобы пройти к дому, пенсионерам и инвалидам приходится пробираться через сугробы. Бездействие управляющей компании не ограничивается придомовой территорией. Весь третий этаж здания затоплен. Вода капает прямо с потолка вне зависимости от того, как давно в квартирах прошел ремонт, сетуют собственники.

Руководство УК в то же время утверждает, что средств на устранение протечек у дома нет. Сами жильцы уверены, что заливы можно остановить, просто почистив крышу. Проверить ее состояние квартировладельцам невозможно — доступ туда закрыт коммунальщиками.

Ранее в Синегорске снежной лавиной выдавило окна в жилом доме. Дело взяли на особый контроль в мэрии, в самом доме ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Сошедшим с крыши снегом выбило окна дома и в другом населенном пункте Сахалинской области, в селе Сокол. Провалившийся через оконный проем снег жильцам пришлось собирать тазиками.