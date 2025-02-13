Лавров назвал беседу Путина и Трампа разговором двух воспитанных людей

Лавров: Беседа Путина и Трампа — разговор двух воспитанных людей

Беседа президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа является примером разговора двух воспитанных людей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«На Западе многие, начиная с руководителей Евросоюза, оцепенели, когда состоялся нормальный, элементарный разговор двух воспитанных, вежливых людей», — отметил Лавров.

При этом глава МИД отметил, что в мире немало деятелей, которые понимают, что политика — это «садиться, разговаривать и искать точки соприкосновения».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа был важным, так как лидеры стран не общались несколько лет.