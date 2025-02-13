На соседствующий с церковью травести-клуб в российском городе пожаловались в прокуратуру

В Челябинске на травести-клуб рядом с церковью пожаловались в прокуратуру

В Челябинске пожаловались в прокуратуру и Роспотребнадзор на травести-клуб, соседствующий с церковью. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным российского издания, развлекательное заведение несколько раз меняло название. Сначала горожане знали о клубе «Бархат», затем появился «Сахар». Сейчас же рядом с церковью начал работу S&B.

Бывшие сотрудники клуба отметили, что владелец месяцами не платил зарплаты, уговаривал их брать кредиты, когда не хватало денег на проведение вечеринок. В заведение пускали несовершеннолетних, кроме того, хозяин брал на работу людей без медицинских книжек. Среди персонала встречались и ВИЧ-инфицированные.

Владелец в прошлом имел проблемы с законом. Он отбывал наказание за кражу мебели и взятку следователю.

Как утверждает Ural Mash, пока клуб закрыли из-за неуплаты за аренду помещения.

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