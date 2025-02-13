На Западе допустили вступление Украины в НАТО

Глава МО Швеции Йонсон допустил возможность вступления Украины в НАТО в будущем

Вступление Украины в Североатлантический альянс не исключено, если республика выполнит все необходимые для членства условия. Об этом заявил глава Минобороны (МО) Швеции Пол Йонсон, передает Reuters.

«Я понимаю, что позиция США заключается в том, что членство Украины в НАТО не должно стать частью этого мирного соглашения. Я не предвижу, что членство в альянсе как таковое будет исключено для Киева. Наша позиция хорошо известна, и мы поддерживаем то, что было уже сказано на июльском саммите в Вашингтоне, что будущее Украины — в НАТО, когда страна выполнит все условия для членства», — отметил глава оборонного ведомства.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что он ждет проведения с союзниками по Североатлантическому альянсу честного разговора по конфликту на Украине.

Кроме того, он подчеркнул, что Вашингтон не рассматривает членство Украины в НАТО как часть возможного мирного соглашения по урегулированию конфликта. Также Хегсет отметил, что в рамках возможных гарантий безопасности власти США не будут размещать свои войска на украинской территории.