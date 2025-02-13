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10:02, 13 февраля 2025Наука и техника

Названы угрожающие НАТО российские подлодки

19FortyFive: Российские подлодки проекта «Ясень-М» представляют угрозу для НАТО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российские атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М», которые могут нести гиперзвуковые ракеты, представляют серьезную угрозу для США и НАТО. Преимущества российской подлодки назвали в публикации 19FortyFive.

Отмечается, что «Ясени» могут поражать цели гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон». «Обладая дальностью поражения более 1000 миль, они представляют серьезную угрозу для морской и наземной обороны НАТО», — говорится в материале.

Автор допустил, что скорость до восьми чисел Маха позволит «Циркону» преодолевать противоракетную оборону кораблей, которая не успеет подготовить защитные действия в случае атаки.

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Всего планируют построить десять подлодок проекта «Ясень», которые также могут нести крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс». Как пишет издание, такое количество современных АПЛ может помешать планам США и НАТО по противодействию российским подлодкам.

В декабре 2024 года Минобороны России сообщило, что АПЛ «Архангельск» проекта 885М вошла в состав Военно-морского флота. Подлодки этого проекта получили по десять торпедных аппаратов и восемь вертикальных шахт для ракет.

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