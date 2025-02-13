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08:00, 13 февраля 2025Экономика

Названа причина возможного сокращения добычи нефти в России

Reuters: Россия начнет сокращать добычу нефти из-за сложностей с экспортом
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Pixabay

Российским нефтяным компаниям, возможно, придется сокращать добычу нефти из-за того, что последние санкции США, введенные администрацией президента Джо Байдена, усложнили экспорт. Об этом со ссылкой на топ-менеджеров поставщиков, трейдеров и портовых агентов сообщает Reuters.

К настоящему времени в стране уже скопился избыток нефти, которую не получается продать за рубежом, и процесс не останавливается. В танкерах, превращенных в плавучие хранилища, находятся около 17 миллионов баррелей. К началу лета, ожидают в Goldman Sachs, этот объем вырастет до 50 миллионов.

Поставки из западных портов России (Приморск, Усть-Луга, Новороссийск) в январе, по расчетам агентства (официальная статистика закрыта) сократились на 17 процентов по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В свою очередь, стоимость фрахта судов для поставок с Дальнего Востока взлетела в пять раз.

Главная сложность заключается в том, что в России, в отличие от США, почти отсутствуют крупные хранилища нефти, к тому же часть из них в последнее время пострадали из-за атак беспилотников. Поднимать объемы нефтепереработки сложно по той же причине, поэтому единственным выходом остается снижение добычи, что может произойти в ближайшие месяцы.

Как следует из ежемесячного отчета ОПЕК, в январе добыча нефти в России опустилась до 8,98 миллиона баррелей в сутки. Такой результат на 20 процентов ниже рекорда 2019 года и позволяет стране уложиться в квоты объединения ОПЕК+.

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Источники агентства утверждают, что под санкциями в общей сложности находится пятая часть танкеров, возивших российскую нефть. Для этих судов теперь закрыты многие порты Индии и Китая, ранее задействованные в поставках сырья. Если сокращение начнется, то под наибольшей угрозой находятся арктические месторождения, которые остались без танкеров ледового класса. Заменить их гораздо сложнее, чем обычные суда, так что технически обходить ограничения обойдется дороже.

Между тем, как отмечает Bloomberg, индийские нефтеперерабатывающие компании начали искать способы закупать российскую нефть в новых условиях. Они признают, что вопрос поставок с марта в прежних объемах пока не решен, но отмечают приход на смену попавшим под санкции компаниям новых, контролируемых теми же лицами.

Кроме того, обсуждается вопрос использования наземных хранилищ для сокрытия происхождения сырья. Ранее поставщики и покупатели активно использовали морскую перевалку потому что она дешевле, но в текущих условиях не исключают обращения ко второму варианту.

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