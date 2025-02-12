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20:34, 12 февраля 2025Экономика

Стало известно о снижении добычи нефти в России

ОПЕК сообщила о снижении добычи нефти в России на 27 тысяч баррелей в сутки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В январе добыча нефти в России снизилась на 27 тысяч баррелей в сутки, до 8,98 миллиона баррелей. Об этом говорится в ежемесячном отчете ОПЕК, на который ссылается «Интерфакс».

Этот результат полностью соответствует взятым на себя Москвой в рамках объединения ОПЕК+ обязательствам. Также сказано, что сами страны ОПЕК в тот же период сократили добычу на 121 тысячу баррелей в сутки, до 26,678 миллиона баррелей.

Основная часть сокращения пришлась на Нигерию (минус 29 тысяч), Иран (минус 14 тысяч) и Венесуэлу (минус 17 тысяч). Тем не менее страны ОПЕК, участвующие в сделке ОПЕК+, превышают добычу в рамках своих квот на 113 тысяч баррелей в сутки.

Одним из главных нарушителей остается Казахстан. В первый месяц 2025 года он вновь увеличил добычу, так что его выход за пределы квот достиг 135 тысяч баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что самые влиятельные члены ОПЕК, в первую очередь Саудовская Аравия, Ирак и ОАЭ, оказались в выигрыше в результате последних санкций США против нефтяной отрасли России, введенных еще администрацией Джо Байдена. Сложности с покупкой российской нефти в новых условиях, с которыми столкнулись Китай и Индия, позволил ближневосточным поставщикам резко поднять цены для этих стран.

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