Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:51, 13 февраля 2025Культура

Оборотень из фильма «Сумерки» станет охотником на оборотней

Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер сыграет охотника на оборотней в новом сериале
Ольга Коровина

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Американский актер Тейлор Лотнер, известный по роли оборотня Джейкоба в серии фильмов «Сумерки», сыграет охотника на оборотней в новом сериале студии Amazon. Об этом сообщает издание Variety.

Известно, что проект называется «Тейлор Лотнер: Охотник на оборотней». Его сюжет расскажет о судьбе актера после выхода фильма «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2» — последней картины из знаменитой франшизы. По сценарию, Лотнер вступил в тайное общество истребителей оборотней, членам которого необходимы его ценные знания об этих чудовищах. В итоге Тейлору приходится вести двойную жизнь — изображать голливудскую знаменитость днем, а по ночам выслеживать опасных существ.

Франшиза «Сумерки», состоявшая из пяти частей, стала одной из самых коммерчески успешных в истории. В сумме сборы фильмов, выходивших с 2008 по 2012 год, составили более трех миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что российский актер Юрий Колокольников снялся в третьем сезоне популярного сериала американской студии HBO «Белый лотос».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Такая задача ей по плечу». Названа система ПВО, способная перехватить «Орешник». Но она есть только у России

      Россияне назвали главные проявления любви

      Стало известно о назначении первого замминистра иностранных дел Украины

      Кадыров показал удар по бронемашине ВСУ в Курской области

      Россияне получили новые способы защитить соцсети от взлома

      Налоговый долг «королевы марафонов» снизился в два раза

      После падения шкафа на ребенка в российской школе возбудили дело

      Стал известен статус соглашения Украины и США о редкоземельных металлах

      Оценено влияние вида на Кремль на стоимость квартир

      Сын Маска вытер козявку о стол Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше