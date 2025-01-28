Российский актер снялся в новом сезоне хитового американского сериала

Актер Юрий Колокольников снялся в третьем сезоне сериала HBO «Белый лотос»

Российский актер Юрий Колокольников снялся в третьем сезоне популярного сериала американской студии HBO «Белый лотос». Кадры с ним опубликовал режиссер фильма «Последний Ронин» Максим Шишкин.

«Если вы задавались вопросом, куда после финала пошел "Ронин", то знайте: он отправился в "Белый Лотос"», — добавил режиссер, снявший Колокольникова в главной роли в своей картине.

В январе 2024 года сообщалось, что сербский актер с российским гражданством Милош Бикович сыграет в третьем сезоне «Белого лотоса», однако представители HBO изменили свое решение после критики со стороны Министерства иностранных дел Украины. В ведомстве отметили, что Бикович выступает в поддержку России.

Ранее стало известно, что «Белый лотос» продлили на четвертый сезон, не дожидаясь премьеры третьего, назначенной на февраль 2025 года.