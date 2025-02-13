Полковник сравнил Patriot с российским «Триумфом»

Полковник Ходаренок: Американский Patriot уступает российской системе С-400

Американский комплекс противовоздушной обороны Patriot уступает российской зенитной ракетной системе (ЗРС) С-400 «Триумф» по боевым качествам. Возможности комплексов сравнил военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходаренок в беседе с ТАСС.

«Несомненно, Patriot отличается неплохими тактико-техническими характеристиками, имеет богатую боевую биографию, но по своим качествам и характеристикам эта система, безусловно, рангом ниже. А С-400 показала себя в бою очень хорошо. Безусловно, к этой системе присматриваются», — сказал он на полях международной выставки Aero India 2025.

По словам эксперта, ЗРС «Триумф» также может поражать наземные цели. При этом он подчеркнул, что С-400 — это дорогая система, которую многие страны не могут себе позволить.

В апреле 2024 года замгендиректора по научно-техническому развитию концерна ВКО «Алмаз-Антей» Сергей Друзин сообщил, что зенитные ракеты российских С-400 оказались более дальнобойными, чем перехватчики систем Patriot.