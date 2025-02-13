Посол Липаев: НАТО создает Румынии проблемы для ее безопасности

Членство Румынии в НАТО создает проблемы и угрозы для ее собственной безопасности, так как Североатлантический альянс использует страну как инструмент сдерживания России. Об этом заявил посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев, передает РИА Новости.

«НАТО — это не защита, а угроза безопасности Румынии. Если бы Румыния не была частью НАТО, опасность была бы гораздо ниже. На самом деле никакой опасности или угрозы с востока для Румынии нет. Нет смысла защищаться от России, поскольку у России нет причин угрожать Румынии или аннексировать ее», — рассказал дипломат.

Липаев также указал, что НАТО фактически является инструментом контроля Румынии со стороны США. По его словам, размещаемая там военная инфраструктура полностью находится под управлением американских военных.

Ранее директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников заявил, что Россия готова к диалогу с Ватиканом по Украине, так как Святой Престол занимает конструктивную позицию по вооруженному конфликту. В частности, дипломат напомнил о деятельности кардинала Маттео Дзуппи, который по поручению Папы Римского Франциска посещал Россию и указывал на готовность конструктивно взаимодействовать с Москвой.