В МИД оценили мирные инициативы Ватикана по Украине

Дипломат Студенников: Россия готова к диалогу с Ватиканом по Украине

Россия готова к диалогу с Ватиканом по Украине, так как Святой Престол занимает конструктивную позицию по вооруженному конфликту. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников, передает РИА Новости.

«Этот конструктивный подход разительно контрастирует с декларируемой коллективным Западом задачей нанесения России стратегического поражения, бесконечной накачкой Украины все более опасным оружием и линией на затягивание конфликта», — рассказал дипломат.

В частности, Студенников напомнил о деятельности кардинала Маттео Дзуппи, который по поручению Папы Римского Франциска посещал Россию и указывал на готовность конструктивно взаимодействовать с Москвой.

23 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на фоне деструктивной позиции Запада Ватикан выгодно отличается своим подходом к урегулированию конфликта на Украине. Захарова также выразила Святому Престолу особую благодарность за решение гуманитарных проблем, добавив, что благодаря кардиналу Маттео Дзуппи, спецпосланнику Франциска по Украине, успешно проводятся обмены военнопленными.