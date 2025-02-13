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08:12, 13 февраля 2025Экономика

Производство автомобилей в Европе упало до минимума

РИА Новости: В половине стран Европы производство автомобилей упало до минимума
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

По итогам 2024 года в половине стран Европы производство легковых автомобилей упало до минимума. Об этом со ссылкой на данные национальных служб статистики сообщает РИА Новости

Только пять стран за прошедшие 12 месяцев нарастили выпуск автомобилей — Германия (показатели выросли на 28 тысяч машин), Чехия (выпустила на 46 тысяч машин больше), Румыния (плюс 60 тысяч), Швеция (плюс 41 тысяча машин) и Польша (плюс 29 тысяч единиц). Самыми крупными производителями стали Германия (4,19 миллиона единиц), Испания (1,84 миллиона) и Чехия (1,27 миллиона).

В остальных странах показатели производства упали. Сильнее всего выпуск сократился в Словакии — сразу до 739 тысяч (минус 201 тысячу машин) и в Италии производство упало до 342 тысяч (минус 165 тысяч), до десятилетних минимумов. Также упали показатели Великобритании — до 780 тысяч (минус 117 тысяч автомобилей).

До минимума сократилось производство в Венгрии (до 369 тысяч), Словении (60 тысяч), Финляндии (21 тысяча), Португалии (181 тысяча) и Австрии (72 тысячи), Франции(872 тысячи), Бельгии (255 тысяч) и Испании (1,84 миллиона).

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков предупредил, что автомобили, завезенные в Россию в начале 2025-го, к началу второго полугодия подорожают как минимум на 10 процентов. Причинами станут рекордная ключевая ставка Центробанка (ЦБ), которая в настоящее время находится на уровне в 21 процент годовых, а также очередное повышение утилизационного сбора в начале января. «Все это ведет к росту автомобильной инфляции», — пояснил Целиков.

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