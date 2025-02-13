Рогов: Зеленский хотел захватить Курскую АЭС, чтобы обменять ее на ЗАЭС

Владимир Зеленский хотел захватить Курскую атомную электростанцию (АЭС), чтобы обменять ее на Запорожскую АЭС. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Согласно информации, поступающей от источников из окружения Зеленского, целью его авантюры в Курской области было желание любой ценой захватить Курскую АЭС, чтобы затем поменять на Запорожскую АЭС, но план этот провалился. Боевики ВСУ завязли в приграничье Курской области», — рассказал он.

По словам Рогова, Зеленский осознает, что план относительно Курской области рушится, из-за чего было решено накалить ситуацию и шантаж вокруг ЗАЭС. Он добавил, что из-за этого увеличилось число обстрелов и провокаций в отношении атомной станции и города-спутника Энергодара.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в очередном срыве ротации экспертов международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. По словам дипломата, украинские военные заблокировали движение для представителей МАГАТЭ, из-за чего российским солдатам пришлось несколько часов ожидать их в установленном месте под ударами беспилотников и угрозой обстрела.