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15:23, 13 февраля 2025Забота о себе

Россиянам назвали самый полезный хлеб

Пекарь-технолог Максим Едлин назвал хлеб на закваске полезным для здоровья
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Хлеб на закваске полезнее для здоровья, чем дрожжевой, рассказал пекарь-технолог Максим Едлин. В беседе с радио Sputnik специалист назвал россиянам преимущества хлеба на закваске.

«При приготовлении дрожжевого хлеба ферментация теста проходит не лучшим образом — быстро, по ускоренной технологии. Хлеб на закваске готовится дольше, но получается при этом полезнее», — отметил специалист.

Он объяснил, что чем дольше занимает процесс ферментации, тем лучше в итоге из хлеба усваиваются полезные вещества, содержащиеся в муке. При этом белок глютен, который содержится в хлебе, благодаря ферментации практически полностью перерабатывается закваской, добавил Едлин.

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