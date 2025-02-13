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12:45, 13 февраля 2025Путешествия

Россияне заинтересовались поездками в одну исламскую страну

Вице-президент АТОР Мурадян: Россияне заинтересовались поездками в Иран
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Rolf Zimmermann / dpa-Zentralbild / Globallookpress.com

Российские туристы начали чаще интересоваться поездками в Иран. Об этом в беседе с RTVI заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.

При этом эксперт отметил, что по популярности среди соотечественников Исламская Республика все-таки уступает странам СНГ. «Если говорить про Иран, то ситуация, в принципе, скорее положительная, потому что действительно у россиян есть интерес к непляжным направлениям», — добавил он.

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По словам Мурадяна, если же взять данные по другому экзотическому для россиян направлению, а именно КНДР, то тут говорить о какой-либо популярности пока не приходится. Он сообщил, что туроператоры практически не продают туры в Северную Корею.

«Всего туда съездило порядка 1,5 тысячи человек на конец [2024] года, — продолжил вице-президент АТОР. — (…) Интерес наверняка высокий, просто само предложение крайне ограниченное».

Ранее стало известно, что иностранцы массово устремились в Россию. Количество посетивших страну гостей из-за рубежа в 2024 году увеличилось на 18 процентов в сравнении с 2023-м.

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