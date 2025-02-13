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19:32, 13 февраля 2025Россия

Российская чиновница вступила в добровольческий батальон

Белгородская чиновница Халеева вступила в добровольческий батальон «Барс»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Светлана Халеева

Светлана Халеева. Кадр: 9 Канал Старый Оскол / YouTube

Глава Алексеевского муниципального округа Белгородской области Светлана Халеева вступила в добровольческий батальон «Барс-Белгород». Об этом чиновница сообщила в своем Telegram-канале.

«Вступаю в добровольческий отряд "Барс-Белгород". Алексеевский муниципальный округ не является приграничным. Но я, как руководитель, хочу быть готова к любому варианту развития событий», — написала она.

Халеева подчеркнула, что обучение, которое ей предстоит пройти, пригодится ей для принятия решений в нештатных ситуациях. Вместе с бойцами батальона чиновница планирует выполнять задачи по защите приграничных территорий.

12 сентября 2024 года Минобороны России сообщило о создании в Курской, Белгородской и Брянской областях добровольческих отрядов «Барс». Тогда замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров отметил, что основной задачей этих отрядов будет содействие оперативным штабам губернаторов по линии контртеррористической операции для решения задач, которые в настоящее время возникают.

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