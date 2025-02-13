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11:03, 13 февраля 2025Наука и техника

Российские БПЛА оснастили новым датчиком перемещения

Фонд проектов НТИ: Российские БПЛА оснастили новым датчиком перемещения
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) оснастили новым датчиком перемещения. Об этом со ссылкой на Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщает РИА Новости.

Универсальный датчик системы УВ-2 позволяет отслеживать перемещения за счет считывания изменений магнитного поля. «При его обнаружении устройство подает на выходящую из него пару проводов напряжение встроенного источника питания. Датчик обладает функцией самоуничтожения и подрыва», — рассказали в организации.

Там отметили, что себестоимость российского изделия в четыре раза меньше, чем западных разработок.

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Ранее ТАСС в организации «Народный фронт» рассказали, что в России разработали систему подавления БПЛА с искусственным интеллектом (ИИ) «Купол», включающую станцию радиоэлектронной разведки «Эхо» и станцию радиоэлектронного подавления «Трель».

В феврале 2024-го агентство со ссылкой на Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) сообщило, что Научно-исследовательским центром беспилотных авиационных систем (НИЦ БАС) создается технология обучения системы управления с элементами искусственного интеллекта для БПЛА.

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