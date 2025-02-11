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10:54, 11 февраля 2025Наука и техника

В России разработали систему подавления БПЛА с ИИ «Купол»

«Народный фронт»: В России разработали систему подавления БПЛА с ИИ «Купол»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Alina Smutko / Reuters

В России разработали систему подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с искусственным интеллектом (ИИ) «Купол». Об этом со ссылкой на организацию «Народный фронт» сообщает ТАСС.

Программно-аппаратный комплекс «Купол» включает станцию радиоэлектронной разведки «Эхо» и станцию радиоэлектронного подавления «Трель». Оборудование уже используют некоторые предприятия.

«Весь софт мы разрабатываем сами, у нас разработана собственная технология обнаружения, она не похожа на часто встречающиеся, мы работаем с искусственным интеллектом и обнаруживаем даже видоизмененные сигналы беспилотников», — рассказала глава новосибирского предприятия-производителя Влада Козина.

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В январе в организации сообщили агентству, что в зону специальной военной операции отправили три тысячи дронов-камикадзе «Микроб» с ИИ.

В декабре «Народный фронт» рассказал, что специалистами из Новосибирска создана беспилотная платформа «Веном-тотем,» предназначенная для эвакуации раненых.

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