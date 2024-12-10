В России создали беспилотник для эвакуации раненых «Веном-тотем»

«Народный фронт»: создана платформа для эвакуации раненых «Веном-тотем»

Российскими специалистами из Новосибирска создана беспилотная платформа «Веном-тотем,» предназначенная для эвакуации раненых. Об этом со ссылкой на «Народный фронт» сообщает ТАСС.

«Она предназначена в основном для эвакуации с линии боевого соприкосновения, но также для подвоза боеприпасов, провизии и так далее», — заявили в организации.

Грузоподъемность платформы — до 300 килограммов. В ближайшее время первые 50 наземных беспилотников планируется передать войскам в зону спецоперации.

В ноябре «Народный фронт» сообщил, что российские специалисты создали систему «Аргус», которая может перехватывать видео с беспилотных летательных аппаратов.

В том же месяце организация заявила, что в зону специальной военной операции поставили тысячи дронов-камикадзе «Алеша».