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13:30, 12 ноября 2024Наука и техника

В зону СВО поставили тысячи «Алеш»

«Народный фронт»: в зону СВО поставили тысячи дронов-камикадзе «Алеша»
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В зону специальной военной операции (СВО) поставили тысячи дронов-камикадзе «Алеша». Об этом со ссылкой на движение «Народный фронт» сообщает ТАСС.

«Беспилотник применяется на передовой уже порядка полугода. Передано в общей сложности несколько тысяч единиц. Реакция бойцов положительная, дрон постоянно дорабатываем в соответствии с пожеланиями, отзывами наших ребят», — заявили в организации.

Там добавили, что беспилотники будут получать российские двигатели.

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В октябре агентству со ссылкой на общественное движение «Народный фронт» сообщил, что в зону СВО поставили первые 50 наземных робототехнических комплексов (НРТК) «Курьер», способных вести огонь по противнику, минировать территорию и проводить эвакуацию пострадавших.

В том же месяце ТАСС в организации рассказали, что в сентябре в зону СВО поступили четыре тысячи беспилотных летательных аппаратов «Овод» с машинным зрением.

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