Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:20, 19 ноября 2024Наука и техника

В России создали «Аргус» для перехвата видео с дронов

«Народный фронт»: в России создали «Аргус» для перехвата видео с БПЛА противника
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Народный Фронт /  ТАСС

Систему «Аргус», которая может перехватывать видео с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника, создали российские специалисты. Об этом сообщили в «Народном фронте», передает ТАСС.

Глава компании-производителя «Ресурсный капитал» Валентин Пономарев рассказал, что система состоит из металлического корпуса с оборудованием и приемниками и ноутбука, который используется для управления. Приемники автоматически сканируют диапазон частот и подают звуковой сигнал при обнаружении видеосигнала с дрона. По словам Пономарева, оператор «Аргуса» может увидеть, куда летит дрон и какую нагрузку он несет. В «Народном фронте» добавили, что систему передадут на передовую.

Глава «Ресурсного капитала» отметил, что разработчики постоянно изучают диапазоны частот, которые противник применяет для управления и трансляции видео. Приемники «Аргуса» получили быстросъемные крепления, которые позволяют оперативно установить деталь для работы на других частотах. Один блок может работать с четырьмя приемниками.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024

Ранее в ноябре стало известно, что «Народный фронт» поставил в зону проведения специальной военной операции тысячи дронов-камикадзе «Алеша». Аппараты применяют на линии соприкосновения около полугода.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В каком случае Россия может применить оружие массового поражения?

      Экс-тренер сборной Казахстана поговорит с назвавшим команду бесхозной Черчесовым

      Из-за оттока мигрантов жительниц российского региона призвали рожать сварщиков и маляров

      Минобороны России продолжило наносить удары по украинской энергетике

      В Кремле раскрыли условия для мирного диалога с США

      На Украине заявили о первом ударе ATACMS вглубь территории России

      В Кремле заявили об открытости к инициативам по решению конфликта на Украине

      Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

      Аферисты под видом Росфинмониторинга украли у российского кроссвордиста 500 тысяч рублей

      В США запретят продажи некоторых Android-смартфонов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше