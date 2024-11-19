В России создали «Аргус» для перехвата видео с дронов

«Народный фронт»: в России создали «Аргус» для перехвата видео с БПЛА противника

Систему «Аргус», которая может перехватывать видео с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника, создали российские специалисты. Об этом сообщили в «Народном фронте», передает ТАСС.

Глава компании-производителя «Ресурсный капитал» Валентин Пономарев рассказал, что система состоит из металлического корпуса с оборудованием и приемниками и ноутбука, который используется для управления. Приемники автоматически сканируют диапазон частот и подают звуковой сигнал при обнаружении видеосигнала с дрона. По словам Пономарева, оператор «Аргуса» может увидеть, куда летит дрон и какую нагрузку он несет. В «Народном фронте» добавили, что систему передадут на передовую.

Глава «Ресурсного капитала» отметил, что разработчики постоянно изучают диапазоны частот, которые противник применяет для управления и трансляции видео. Приемники «Аргуса» получили быстросъемные крепления, которые позволяют оперативно установить деталь для работы на других частотах. Один блок может работать с четырьмя приемниками.

Ранее в ноябре стало известно, что «Народный фронт» поставил в зону проведения специальной военной операции тысячи дронов-камикадзе «Алеша». Аппараты применяют на линии соприкосновения около полугода.