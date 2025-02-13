Российский бизнес пожаловался на мизерную господдержку

В РСПП сочли каплей в море нынешний уровень господдержки российских экспортеров

Нынешний уровень государственной поддержки российских экспортеров является каплей в море, властям РФ необходимо простимулировать дополнительный приток денежных средств. Такое мнение высказал глава комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по международному сотрудничеству Виктор Вексельберг. Его слова приводит РБК.

Он напомнил, что с 2022 года российский экспортоориентированный бизнес совершил масштабный разворот с Запада на Восток. Однако этот переход оказался в недостаточной степени профинансирован со стороны властей РФ, посетовал Вексельберг. «Некоторые программы (господдержки российских экспертов — прим. «Ленты.ру») — это капля в море», — пожаловался он.

Схожую оценку дал и вице-президент РСПП Игорь Вдовин, назвавший текущие меры господдержки экспорта «слезами». Вексельберг, в свою очередь, призвал российские власти создать новые механизмы поддержки экспортеров на фоне «такой глобальной трансформации». Речь идет прежде всего о дополнительной финансовой помощи. Нанешние же объемы господдержки являются мизерными. «Мы сегодня живем, как будто ничего не произошло», — заключил Вексельберг.

Ранее глава РСПП Александр Шохин заявил о снижении инвестиционной активности российского бизнеса из-за рекордно высокой ключевой ставки. На этом фоне, посетовал он, процесс привлечения новых кредитов на инвестиции затруднился. В результате многие отечественные компании столкнулись с резким падением, а в некоторых случаях и обнулением прибыли. Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка вкупе с растущей инфляцией создают неблагоприятные условия для функционирования предпринимателей и компаний.