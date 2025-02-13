«Ростех» разработал версию «Оберега» для скрытого ношения

«Ростех»: Разработана версия бронежилета «Оберег» для скрытого ношения

Тульским заводом «Октава» разработана версия бронежилета «Оберег» для скрытого ношения под одеждой. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

Экипировка включает переднюю, заднюю и боковые панели, последние опционально могут не использоваться. Защитный костюм практически не стесняет движений и может подгоняться под особенности фигуры.

Класс защиты бронежилета — Бр1, что позволяет останавливать пули пистолетов Макарова и Стечкина с расстояния 5 метров. Масса экипировки — 1,7 килограмма, площадь брони — более 31 квадратный дециметр. Выход на рынок нового изделия ожидается в текущем году.

Ранее концерн «Калашников» сообщил, что компания «Триада-ТКО» начала отгрузку перспективных общевойсковых бронежилетов заказчику.

В январе госкорпорация рассказала, что бронежилет «Оберег» класса защиты Бр5 испытали боем и телевидением.