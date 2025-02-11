В России испытают новый бронежилет «Калашникова»

«Калашников» начал отгрузку новых бронежилетов для войсковых испытаний

Компания «Триада-ТКО» (входит в концерн «Калашников») начала отгрузку перспективных общевойсковых бронежилетов заказчику. Изделия будут проходить войсковые испытания, сообщили в концерне.

Новый бронежилет разработан на основе модульной разгрузочной системы версии 2.0 (МРС 2.0). Бронепанели жилета обеспечивают защиту от патронов повышенной пробиваемости калибра 5,45 на 39 и 7,62 на 39 миллиметров. Жилет получил противоосколочные элементы из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, обеспечивающего стойкость не менее 630 метров в секунду.

Также жилет укомплектован модулями защиты шеи, брюшной части и паха. Изделие весом около 11 килограммов оснащено системой распределения веса с телескопическими упорами, которые перераспределяют нагрузку с плеч на пояс и бедра. Комплект защиты совместим с новой системой рюкзаков, которая проходит испытания.

«Применение современных высокотехнологичных материалов позволило расширить функциональные возможности перспективного бронежилета: его конструкция предусматривает способность изделия к трансформации и позволяет использовать в качестве общевойскового бронежилета, разгрузочного жилета или боевого нагрудника», — говорится в сообщении.

В концерне отметили, что в комплект поставки бронежилета входит набор подсумков для размещения принадлежностей и боекомплекта. По результатам проведения войсковых испытаний будет принято решение о дальнейших поставках бронежилетов.

В январе в госкорпорации «Ростех» сообщили, что бронежилет «Оберег» класса Бр5 испытал корреспондент канала «Россия 24» Евгений Нипот.