Смотрящий Балагур из ОПГ «Синие» скончался на Урале

В Екатеринбурге скончался смотрящий Балагур из ОПГ «Синие»

В Екатеринбурге скончался смотрящий за одним из районов города Сергей Балагуров по прозвищу Балагур из организованной преступной группировки «Синие». Об этом сообщает Ura.ru.

Ему было 62 года. У авторитета были проблемы со здоровьем после пребывания в местах лишения свободы. Балагур был тесно связан с ворами в законе и пользовался авторитетом и уважением в криминальном мире Урала.

Его похоронили на Восточном кладбище после отпевания в храме во имя Всех Святых на улице Блюхера.

ОПГ «Синие» появилась в Екатеринбурге в конце 1980-х годов, получив свое название из-за цвета татуировок, которыми были покрыты ее участники — матерые уголовники. К 90-м годам группировка разрослась и встала в один ряд с такими мощными бандами как «Уралмаш» и «Центровые».

«Синие», как и прочие их «коллеги», промышляли кражами, угонами, торговлей оружием и наркотиками, а также крышевали проституцию и бизнес.

13 февраля сообщалось, что Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал криминального авторитета Марселя Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Его назначили «смотрящим» за Свердловской областью на сходке, прошедшей в сентябре 2024 года с участием вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой).