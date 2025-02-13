49-летняя Тина Канделаки показала внешность без макияжа

Российская журналистка Тина Канделаки показала внешность без макияжа

Российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки показала лицо без макияжа. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 3,2 миллиона подписчиков.

49-летняя знаменитость предстала перед камерой в длинном бархатном халате оттенка бургунди с вышивкой. При этом звезда собрала волосы и продемонстрировала естественную внешность без косметики.

В январе Тина Канделаки похвасталась прессом в спортзале. Телеведущая разместила ролик, в котором позировала в темно-розовом фитнес-костюме, состоящем из велосипедок и топа с длинными рукавами. При этом звезда продемонстрировала плоский живот.