В Госдуме назвали условие для эффективного исхода переговоров Путина и Трампа

Депутат ГД Слуцкий: Время и содержание переговоров Путина и Трампа важнее места

В Госдуме назвали условие для эффективного исхода встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, важно исходить из того, что время и содержание переговоров важнее места их проведения, передает РИА Новости.

Слуцкий пояснил, что время проведения переговоров важно не откладывать, отметив, что они могут быть назначены «в самое ближайшее время».

«Исходя из того, что эти переговоры, их первый раунд — знаковый, который, безусловно, войдет в историю, должен быть эффективным, должен быть результативным. Поэтому исходим именно из такого подхода», — обозначил свою позицию депутат.

Комментируя возможное место встречи Путина и Трампа, парламентарий предположил, что это может быть Саудовская Аравия, но призвал «не забегать вперед».

В среду, 12 февраля, стало известно о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Трампа. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. В частности, обсуждалась тема урегулирования на Украине.

Позднее в Кремле заявили о подготовке встречи двух президентов. В частности, речь шла о создании переговорной команды, которая от лица России будет вести переговоры с США. При пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков добавил, что процесс находится в самой начальной стадии и пока говорить о его рамках и составе участников преждевременно.