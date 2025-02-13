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16:41, 13 февраля 2025Россия

В Госдуме решили штрафовать за пропаганду семейно-бытового насилия

Депутат Горячева внесла проект о штрафах за пропаганду семейно-бытового насилия
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Государственную Думу внесен законопроект о введении административных штрафов от 5 до 10 тысяч рублей за публичное оправдание семейно-бытового насилия или его пропаганду. Документ размещен в базе данных парламента.

Автором инициативы стала депутат нижней палаты парламента от фракции «Новые люди» Ксения Горячева. В документе она уточняет, что под семейно-бытовым насилием понимается «умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического страдания или имущественного вреда, в отношении близких родственников».

Также автор законопроекта предлагает не распространять его положения на случаи демонстрации семейно-бытового насилия в произведениях науки, литературы и искусства, при которых формируется негативное отношение к насилию и отсутствуют признаки его пропаганды или оправдания.

В отзыве кабинета министров на законопроект Горячевой отмечается, что данный вопрос урегулирован в действующем законодательстве, которое «содержит запреты распространения информации, обосновывающей или оправдывающей допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающей осуществлять насильственные действия в отношении любых лиц».

В России еще в 2019 году разработали законопроект, направленный на профилактику семейно-бытового насилия. По замыслу авторов инициативы, агрессоров нужно ставить на профилактический учет, обязывать покинуть место проживания с жертвой и прекратить общение с ней. В конце 2021 года председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила о паузе в рассмотрении документа. В апреле 2024 года депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила об отсутствии необходимости в законопроекте, криминализирующем домашнее насилие.

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