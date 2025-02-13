В Кремле высказались о возможном месте встречи Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп могут встретиться в Эр-Рияде, но точного решения пока нет

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут встретиться в Эр-Рияде, однако точного решения о месте переговоров пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Эр-Рияд фигурировал как возможное место встречи двух президентов во время беседы», — отметил официальный представитель Кремля.

Выбор столицы Саудовской Аравии в качестве возможного места переговоров Песков объяснил тем, что с этой страной у России ведется конструктивное взаимодействие в разных областях. По словам пресс-секретаря российского лидера, с «этой точки зрения для двух стран Эр-Рияд подходит».

Ранее министерство информации Саудовской Аравии сообщило, что страна еще не начинала подготовку к возможной встрече президентов США и России.