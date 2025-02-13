В ЛНР рассказали о жалобах ВСУ на «капризы» техники НАТО

Марочко: ВСУ жалуются на капризы техники НАТО

Переданная Украине техника стран НАТО начала «капризничать» из-за погоды. Об этом, ссылаясь на радиоперехваты, сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

«В ходе радиоперехватов стало известно о том, что в связи со снижением среднесуточных температур бронетехника, поставленная западом, стала выходить из строя», — пишет Марочко.

По его словам, основные проблемы у техники связаны с топливной системой и двигателями, случаются и примерзания люков, отчего затруднительно попасть в технику.

Ранее замначальника Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Сергей Шаленый заявил, что российская бронетехника и вооружение значительно превосходят по своим характеристикам технику, поставляемую Вооруженным силам Украины странами НАТО.