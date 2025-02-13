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19:47, 13 февраля 2025Бывший СССР

В Одессе раздался взрыв

Мэр Одессы Труханов сообщил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Sumy region / Reuters

В Одессе на юге Украины прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

Взрыв раздался в Одессе около 19:10. Он прозвучал на фоне воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены работали в Одесской области в четверг с 19:08 до 19:41.

В каком районе Одессы произошел взрыв, не уточняется. Информация о повреждении объектов инфраструктуры и пострадавших отсутствует.

Днем 13 февраля также стало известно о массированном ударе российских войск по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске. Взрывы раздались в районе железнодорожного вокзала и Старокраматорского машиностроительного завода.

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