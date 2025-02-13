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02:48, 13 февраля 2025Россия

В России захотели ввести штрафы для рыбаков за незаконную зимнюю ловлю

Общественник Курдесов предложил штрафовать рыбаков за незаконную зимнюю ловлю
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

В России следует ввести штрафы для граждан за незаконную зимнюю рыбалку, заявил RT руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

Как заявил общественник, эту сферу необходимо регулировать, возможно, лицензировать. Нужно выявлять места, где зимняя рыбалка опасна, и вводить запреты.

Курдесов добавил, что российские спасательные ведомства тратят огромные деньги на спасение участников зимней рыбалки, а специалисты подвергают свои жизни опасности.

12 февраля сообщалось, что на Сахалине от берега откололась льдина с 139 рыбаками. Впоследствии мужчины отказывались эвакуироваться, так как не хотели терять свой улов и приобретенные снасти. Рыбаки планировали дождаться лодки и добраться до берега на ней.

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