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10:37, 12 февраля 2025Россия

139 рыбаков унесло в Охотское море на льдине. В спасательной операции задействовали Ми-8

В Охотском море 300 рыбаков отправились в дрейф на льдине, спасены 139 человек
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Спасатели эвакуировали всех рыбаков, которые оказались заблокированы на дрейфующей в Охотском море на Сахалине льдине. По уточненным данным МЧС России, всего на льдине находились 139 человек.

В спасательной операции были задействованы 31 специалист и 17 единиц техники.

Сначала сообщалось о 300 рыбаках

Утром 12 февраля ГУ МЧС по Сахалинской области сообщило, что в регионе пытаются спасти 300 рыбаков, которые дрейфуют на льдине по Охотскому морю.

«Поступило сообщение, что в Корсаковском районе от села Мальки до устья реки Долинка образовалась трещина шириной до 10 метров, с удалением от берега 2,5 километра», — уточнили в ведомстве. На место происшествия выехали спасатели на автомобиле и с моторной лодкой. Кроме того, был задействован вертолет Ми-8.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Однако мужчины отказывались эвакуироваться, так как не хотели терять свой улов и приобретенные снасти. Рыбаки планировали дождаться лодки и добраться до берега на ней.

Дрейфующая льдина попала на видео

В сети также появились кадры, снятые на льдине. На них видно около десяти рыбаков, которые стоят на краю отколовшейся льдины и ожидают помощи. Голос за кадром говорит, что некий доброволец перевозит часть людей на своей лодке к берегу. Как уточнял Telegram-канал Shot, трещина на льду размером 10 метров образовалась от села Мальки до устья реки Долинки.

Помимо этого, было опубликовано видео, как часть терпящих бедствие рыбаков пересела с одной отколовшейся льдины на другую и уплыла благодаря удочкам. В то время как один человек на малой отколовшейся льдине держится за один конец приспособления, другой подтаскивает леску за другой конец и таким образом двигает льдину со всеми стоящими на ней людьми. Таким образом части рыбаков удалось вернуться на берег. Некоторые из россиян, как заметно, во время «эвакуации» поют и танцуют.

Ранее в Магадане 23 человека уплыли ради улова в открытое море

В апреле 2024 года в Магаданской области 23 человека уплыли ради улова в открытое море на отколовшейся льдине. Спасателям поступил сигнал о том, что в бухте Гертнера дрейфует большая льдина.

Отмечалось, что один из рыбаков был в воде, он упал со льдины, и ему требовалась помощь. Мужчину пенсионного возраста удалось извлечь из воды на аэролодке, после чего его передали медикам.

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