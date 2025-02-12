Стала известна судьба сотни дрейфующих на льдине в море на Сахалине рыбаков

МЧС: С дрейфующей льдины в Охотском море на Сахалине эвакуировали 139 рыбаков

Спасатели эвакуировали всех рыбаков, которые оказались заблокированы на дрейфующей в Охотском море на Сахалине льдине. О судьбе людей сообщило МЧС России в Telegram-канале.

По уточненным данным ведомства, всего на льдине находились 139 человек. Их спасением занимались 31 специалист и 17 единиц техники.

Сначала сообщалось о 300 рыбаках, которые оказались на отколовшейся льдине. Трещина льда образовалась в Корсаковском районе, когда рыбаки ловили рыбу. Впоследствии мужчины отказывались эвакуироваться, так как не хотели терять свой улов и приобретенные снасти. Рыбаки планировали дождаться лодки и добраться до берега на ней.

В сети также появились кадры с льдины, где оказалось около трех сотен рыбаков. На них видно около десяти рыбаков, которые стоят на краю отколовшейся льдины и ожидают помощи. Голос за кадром говорит, что некий доброволец перевозит часть людей на своей лодке к берегу. Помимо этого, было опубликовано видео, как рыбаки пересели с одной льдины на другую и уплыли благодаря удочкам.