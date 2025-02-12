На Сахалине рыбаки пересели с одной льдины на другую и уплыли благодаря удочкам

На Сахалине часть рыбаков вернулась на берег со льдины благодаря удочкам

На Сахалине часть терпящих бедствие рыбаков пересела с одной отколовшейся льдины на другую и уплыла благодаря удочкам. Видео с действиями россиян публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как оставшиеся на «большой земле» рыбаки тащат коллег при помощи устройства, собранного из нескольких связанных за леску удочек.

В то время как один человек на малой отколовшейся льдине держится за один конец приспособления, другой подтаскивает леску за другой конец и таким образом двигает льдину со всеми стоящими на ней людьми. Таким образом части рыбаков удалось вернуться на берег. Некоторые из россиян, как заметно, во время «эвакуации» поют и танцуют.

О том, что на Сахалине около 300 рыбаков терпят бедствие, оказавшись на отколовшейся льдине, стало известно ранее, 12 февраля. Часть терпящих бедствие россиян отказалась эвакуироваться без снастей и улова.