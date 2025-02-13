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11:01, 13 февраля 2025Бывший СССР

Захарова указала на разницу подходов Украины и России к ЗАЭС

Захарова: ВСУ обстреливают ЗАЭС, пока Россия обеспечивает присутствие МАГАТЭ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), пока Россия обеспечивает присутствие на объекте экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий опубликован на сайте министерства.

«Россия делает все возможное для того, чтобы обеспечивать безопасное присутствие специалистов секретариата агентства на ЗАЭС. (...) Украинские военные продолжают терроризировать как саму станцию, так и ее город-спутник Энергодар», — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Захарова указала на разницу подходов Украины и России к ЗАЭС после удара ВСУ по Энергодару и колонне экспертов МАГАТЭ 12 февраля. Она отметила, что Москва делает все возможное для обеспечения безопасности станции в условиях непрекращающихся провокаций со стороны Киева. Дипломат поблагодарила миссию МАГАТЭ за продолжение работы на ЗАЭС, несмотря на продолжающиеся обстрелы.

Ранее министерство обороны России показало кадры ударов ВСУ по встречавшей экспертов МАГАТЭ колонне. В ведомстве подчеркнули, что срыв проведения ротации экспертов МАГАТЭ произошел «исключительно из-за преднамеренных действий украинской стороны».

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