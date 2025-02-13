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10:39, 13 февраля 2025Бывший СССР

Появились кадры ударов ВСУ по встречавшей экспертов МАГАТЭ колонне

МО РФ показало видео ударов ВСУ по встречавшим МАГАТЭ машинам
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Министерство обороны России показало кадры, подтверждающие применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударных БПЛА и артиллерии по автоколонне с экспертами МАГАТЭ для срыва ротации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Видео есть в распоряжении «Ленты.ру».

В оборонном ведомстве подчеркнули, что срыв проведения ротации экспертов МАГАТЭ произошел «исключительно из-за преднамеренных действий украинской стороны». Россия же со своей стороны выполнила все обязательства по обеспечению безопасности и созданию «режима тишины».

На предоставленных МО РФ кадрах видна движущаяся под обстрелом колонна. Происходящее также сняли с воздуха. Всего противник нанес 12 ударов по машинам рабочей группы Минобороны. В частности, колонна была атакована ударным FPV-дроном, а позднее ВСУ начали артобстрел.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточняла, что одновременно с обстрелом колонны Украина совершила очередную попытку нападения на ЗАЭС при помощи БПЛА. Расстояние от места падения одного из БПЛА до первого энергоблока станции было не больше 300 метров, уточнила дипломат.

Комментируя ситуацию, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что украинский президент Владимир Зеленский планировал обменять ЗАЭС. Целью его «авантюры» в Курской области было желание захватить Курскую АЭС, чтобы затем поменять на Запорожскую АЭС, указал Рогов.

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