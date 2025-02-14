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18:07, 14 февраля 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев высказался о Слепакове и его признании иноагентом

Артемий Лебедев предположил, что Слепакова признали иноагентом из-за песен
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев предположил, что комика Семена Слепакова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) признали иностранным агентом из-за нескольких песен в его репертуаре. Такое мнение он выразил в своем обзоре новостей, видео вышло в соцсети «ВКонтакте».

«Он решил, что если напишет пару гадких песен про русского солдата, то как-то это очистит его совесть. Но, правда, почему-то потом не писал никаких песен про израильского солдата», — предположил Лебедев. Так он прокомментировал новость о том, что Слепаков готов отказаться от политических песен на частных выступлениях.

Ранее сообщалось, что юморист также повысил стоимость частного выступления — 45 минут будут стоить 5,6 миллиона рублей. Уточнялось, что Слепаков готов выступить перед любой аудиторией, в том числе российской.

Перед этим стало известно, что Верховный суд России отказался исключать комика из списка иноагентов.

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