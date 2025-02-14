Чемпион ОИ заметил положительное влияние международного отстранения на лыжный спорт в РФ

Крюков: Международное отстранение положительно повлияло на лыжный спорт в РФ

Олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Никита Крюков заметил положительное влияние международного отстранения на лыжный спорт в России. Его слова приводит Sport24.

«Улучшилось качество трасс, судейства, трансляций. Интерес к лыжникам тоже возрос. Хочется, конечно, международной арены и спортсменам, и болельщикам. Но ситуация сейчас все равно привлекает болельщиков внутри страны», — заявил Крюков. Бывший спортсмен добавил, что на этапах Кубка России болельщиков больше, чем на Кубке мира.

Крюков также высказался об отношении к выступлению россиян на международных турнирах в нейтральном статусе. «Сами граждане криво, косо смотрят на тех, кто соглашается на нейтральный статус», — заявил Крюков.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.