Доставивший Винника в Москву самолет покинул аэропорт Внуково

Доставивший Винника в Москву борт ВВС США покинул аэропорт Внуково

Борт военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки, который доставил в РФ освобожденного в результате обмена со-основателя криптовалютной биржи BTC-e Александра Винника, покинул столичный аэропорт Внуково. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания полетов FlightRadar 24.

Согласно информации сервиса, борт покинул пределы России.

Ранее Александр Винник раскрыл детали своего возвращения в Россию. Он поведал, что его привезли спецбортом из США через Польшу, где самолет останавливался на дозаправку. Россиянин добавил, что уже находится дома, но детей пока не видел, поскольку они спят за городом.