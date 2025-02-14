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07:44, 14 февраля 2025Мир

Доставивший Винника в Москву самолет покинул аэропорт Внуково

Доставивший Винника в Москву борт ВВС США покинул аэропорт Внуково
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Costas Baltas / File Photo / Reuters

Борт военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки, который доставил в РФ освобожденного в результате обмена со-основателя криптовалютной биржи BTC-e Александра Винника, покинул столичный аэропорт Внуково. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания полетов FlightRadar 24.

Согласно информации сервиса, борт покинул пределы России.

Ранее Александр Винник раскрыл детали своего возвращения в Россию. Он поведал, что его привезли спецбортом из США через Польшу, где самолет останавливался на дозаправку. Россиянин добавил, что уже находится дома, но детей пока не видел, поскольку они спят за городом.

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