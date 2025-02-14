Экс-посол Польши допустил отправку на Украину польских солдат

Экс-посол Польши Цихоцкий заявил, что польских солдат могут отправить на Украину

Бывший посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий допустил отправку на Украину польских солдат. Об этом он заявил в эфире радиостанции RMF FM.

Во время беседы его спросили, сколько польских солдат отправится на Украину в составе миротворческих сил. В ответ экс-дипломат отметил, что данный вопрос следует адресовать не ему. Однако призвал осознать, что «так может случиться, что это могут быть вовсе не миротворческие силы».

Цихоцкий также добавил, что не исключил бы никаких сценариев в перспективе пяти-десяти лет.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тайно обсуждают перспективу отправки войск обеих стран на Украину в качестве миротворческих сил после завершения конфликта. В свою очередь, посол России во Франции Алексей Мешков отметил, что размещение войск стран Европейского союза на территории Украины в период активного ведения боевых действий станет для Москвы фактическим объявлением войны.