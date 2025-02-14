Эстония примет меры против опасных для ее инфраструктуры судов

Военно-морской флот Эстонии будет принимать меры против судов, которые представляют опасность для инфраструктуры Балтийского моря. Об этом заявил заместитель командующего ВМС страны Йохан-Элиас Сельямаа, передает Reuters.
По его словам, если суда собираются разрушить критически важную инфраструктуру, ВМС Эстонии будут вынуждены вмешаться.
Он добавил, что это будет распространяться и на «международные воды».
Ранее в Эстонии заявили об угрозе российских беспилотников. Эстонская служба внешней разведки в своем ежегодном отчете сообщила, что инициативы России в области развития технологии дронов, а также опыт их применения на поле боя обеспечат российским войскам прочные позиции в долгосрочном развертывании беспилотников.
До этого страны Прибалтики вышли из единой энергосистемы с Россией и Белоруссией. В связи с этим энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы.