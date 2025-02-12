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14:51, 12 февраля 2025Бывший СССР

В Эстонии заявили об угрозе российских беспилотников

Разведка Эстонии: Российские беспилотники угрожают безопасности Эстонии и НАТО
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Развитие технологий беспилотников в России представляет угрозу для безопасности Эстонии и НАТО. Об этом сообщила эстонская служба внешней разведки в своем ежегодном отчете, передает РИА Новости.

Ведомство сообщает, что в ближайшее время угроза со стороны российских разведывательных и ударных беспилотников возрастет. Как полагают авторы отчета, инициативы России в области развития технологии дронов, а также опыт их применения на поле боя обеспечат российским войскам прочные позиции в долгосрочном развертывании беспилотников.

Ранее подразделение армии США было развернуто у границы с Россией на эстонской военной базе. Его служба продлится до сентября.

До этого энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы после выхода стран Прибалтики из единой системы — Электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ). Минэнерго России сообщает, что регион готов к произошедшему.

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