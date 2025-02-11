Подразделение армии США было развернуто в Эстонии у границы с Россией

ERR: У границы с Россией на эстонской базе развернуто подразделение армии США

Подразделение армии США было развернуто у границы с Россией на эстонской военной базе. Об этом сообщает издание ERR.

«После торжественной церемонии, прошедшей на базе Reedo недалеко от города Выру, пятый эскадрон седьмого кавалерийского полка армии США развернут на Reedo и приписан к ВС Эстонии, второй пехотной бригаде», — указано в сообщении.

Отмечается, что служба подразделения продлится до сентября. Как рассказал принявший командование 2-й бригадой подполковник Антти Вильясте, размещение подразделения США дает эстонским военным возможность приобрести новые навыки и повысить квалификацию инструкторов.

Ранее стало известно, что военные корабли НАТО собираются у берегов Эстонии с целью защиты европейских подводных кабелей и трубопроводов в Балтийском море. 20 января в Таллин уже прибыли голландский фрегат и военно-морское исследовательское судно, а также немецкий тральщик.