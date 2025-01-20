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12:46, 20 января 2025Мир

У берегов Эстонии собралась флотилия НАТО

The Guardian: Военные корабли НАТО собираются у берегов Эстонии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Военные корабли НАТО собираются у берегов Эстонии с целью защиты европейских подводных кабелей и трубопроводов в Балтийском море. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что в Таллин уже прибыли голландский фрегат и военно-морское исследовательское судно, а также немецкий тральщик. Ожидается прибытие французского минного тральщика и дополнительных кораблей стран Североатлантического альянса.

«В ближайшем будущем группа будет расширяться, к нам присоединятся другие корабли. В итоге будет около шести-семи кораблей», — рассказал Эрик Кокс, бельгийский руководитель оперативной группы по противоминной борьбе, которая была привлечена к миссии «Балтийский часовой» (Baltic Sentry).

18 января военные корабли стран НАТО приступили к патрулированию Балтийского моря в рамках бессрочной миссии «Балтийский часовой». При этом точное количество кораблей и воздушных средств, которое будет развернуто в регионе, не указывалось.

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