Названы три сценария отказа Евросоюза от поддержки Украины

Политолог Блохин: ЕС откажется от помощи Украине в случае провала ВСУ на фронте

Евросоюз (ЕС) может отказаться от помощи Украине в случае провала украинской армии на фронте, смены риторики президента США Дональда Трампа и экономического спада, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Три сценария отказа Брюсселя от поддержки Киева эксперт назвал «Ленте.ру».

Ранее Европейская комиссия (ЕК) заявила, что считает телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа началом мирного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

«Европа и евробюрократы ненавидят Трампа и считают, что через четыре года придет другой президент, и все снова встанет на свои места, и нужно потерпеть. Другие предполагают, что через год-два Трампа поглотит это самое "вашингтонское болото", и все так же вернется на места. Понятно, что еще больше они ненавидят Россию. Даже если США откажутся от поддержки Украины, то случится процесс инерции, по которому Европа будет поддерживать Украину», — отметил Блохин.

Поменять эту инерцию могут три фактора. Во-первых, это наши успехи на поле боя: когда они поймут, что Украина — это неликвидный актив, поддержка прекратится. Второе: они могут рассматривать под микроскопом отношения Трампа и истеблишмента. Если истеблишмент его задавит и будет повторение прошлого сценария, то они не откажутся от помощи. Третье: если Россия с Китаем будут продолжать экономический рост, а Европа будет буксовать в отрыве, то европейцы тоже заходят это все пересмотреть Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист

Ранее Трамп сообщил, что договорился с Путиным немедленно начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Глава Белого дома добавил, что он твердо уверен в успешности будущего мирного урегулирования.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить об участии Европы в переговорах по Украине пока преждевременно. По его словам, опыт Минских соглашений весьма красноречив и Москва всегда будет учитывать его во всех дальнейших шагах.