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18:26, 14 февраля 2025Культура

Исполнитель роли Бэтмена проговорился о новом фильме

Роберт Паттинсон заявил, что новый фильм о Бэтмене начнут снимать в 2025 году
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Бэтмен»

Актер Роберт Паттинсон, исполнивший роль Бэтмена в фильме Мэтта Ривза, раскрыл подробности съемочного процесса второй части. Его слова передает портал Deadline.

Звезда «Сумерек» подтвердил информацию о том, что съемки стартуют в декабре 2025 года. Отмечается, что, согласно сюжету, между событиями первого фильма, вышедшего в 2022 году, и сиквела должно пройти всего две недели, однако по факту, между премьерой двух частей «Бэтмена» пройдет больше пяти лет.

«Все это было так давно… Первая часть ощущается чем-то очень давним, ведь пандемия коронавируса стерла три года из нашей жизни и памяти», — сообщил Роберт.

Изначально премьера второго «Бэтмена» планировалась на осень 2026 года, но затем сдвинулась на год вперед. Сейчас официальной датой выхода картины значится 1 октября 2027-го.

Ранее стало известно, что Роберт Паттинсон ответил хейтерам фильма «Сумерки». Он назвал безумием ненависть к картине, принесшей ему популярность. Другая звезда вампирской саги, ставшей культовой у подростков, Тейлор Лотнер сыграет охотника на оборотней в новом сериале.

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