Известный актер вырезал бьющееся сердце и съел его сырым

Актер Арми Хаммер убил животное, вырезал у него сердце и съел сырым

Актер Арми Хаммер, известный ролями в фильмах «Агенты А.Н.К.Л.» и «Назови меня своим именем», признался, что однажды подстрелил животное и тут же съел его сердце. Об этом пишет издание The Cut.

Хаммер рассказал о своих гастрономических похождениях в подкасте The Louis Theroux Podcast. Он не объяснил, о каком животном идет речь, но подробно описал, что происходило дальше. По его словам, он вырезал еще бьющееся сердце из груди и стал его есть сырым. В этот момент оно все еще было теплым.

Актер утверждает, что есть сердца животных на охоте — это своего рода обряд посвящения, который проходил любой мужчина, бывавший на охоте. Ведущий подкаста недоверчиво уточнил, съел ли он сердце целиком. Хаммер ответил, что так не делают. «Одна из традиций заключается в том, чтобы откусить кусок сердца, а потом то же делают твои товарищи вокруг», — сказал он.

В январе 2021 года в соцсетях появились скриншоты переписок Хаммера с любовницами, в которых артист называл себя стопроцентным каннибалом и заявлял о желании съесть свою партнершу, выпить ее кровь и подержать в руках ее бьющееся сердце.