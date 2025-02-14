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09:40, 14 февраля 2025Спорт

Клуб женской НБА подписал контракт с российской баскетболисткой

Клуб женской НБА «Лос-Анджелес Спаркс» подписал контракт с Клюндиковой
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Markus Spiske / Unsplash

Клуб женской НБА (WNBA) «Лос-Анджелес Спаркс» подписал контракт с российской баскетболисткой Марией Клюндиковой (в девичестве — Вадеева). Об этом сообщается в аккаунте команды в соцсети X.

Сроки и финансовые условия соглашения не уточняются. «Добро пожаловать назад в Лос-Анджелес, Маша!» — говорится в сообщении клуба.

Вадеева была выбрана Спаркс на драфте WNBA в 2018 году, после чего на протяжении двух сезонов играла за клуб. Затем центровая перешла в екатеринбургский УГМК.

26-летняя россиянка трижды выигрывала Евролигу. В составе сборной России U-19 Клюндикова стала чемпионкой мира в 2017 году.

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